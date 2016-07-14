Pokemon bu kez Yargıtay'a kaçtı, içeri girmeye çalışan öğrenci alınmadı

Sanal gerçeklik oyunu Pokemon Go, Ankara'da da büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Kızılay Meydanı'nındaki Pokemon avcıları, Yargıtay'a girmeye çalıştı.

Türkiye’de son günlerde çok sayıda insan, Pokemon karakterlerini yakalamak için sokağa çıkmaya başladı. Ankara’da sosyal medya üzerinden anlaşan onlarca kişi, her gün Kızılay’da bir araya gelip, toplu olarak Pokemon Go oyunu oynuyor. Oyundaki karakterleri toplayıp savaştıran Pokemon avcıları, Güvenpark başta olmak üzere, Yüksel Caddesi, Konur Sokak gibi farklı yerleri dolaşarak avlanıyor.

"Yargıtay'da büyük bir Pokemon tespit ettim"

Habertürk'te yer alan habere göre, oyunu indiren kullanıcıların hızla artmasının ardından Başkent sokakları da Pokemon avlamak için elinde cep telefonlarıyla yürüyen insanlarla dolmaya başladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Furkan Çengel de, Türkiye'nin yüksek yargı organlarından birisi olan Yargıtay’da büyük bir Pokemon’un olduğunu söyleyerek; "Pokemon’un yerini tespit ettim. Ama Yargıtay'a almadılar. Güvenlik engeline takıldım" dedi.

'Pokemon Go' avcıları, sabah saatlerinden itibaren Kızılay’da toplanmaya başlıyor. Sanal Pokemonları telefonlarının kameraları aracılığıyla hayatın içinde gibi görüp, onları yakalamaya çalışanlar, telefona odaklandıkları için zaman zaman kazalar da yaşıyor. Kimi ayağının bir yere takılıp düşmekten yakınırken, kimileri de bir otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğunu anlatıyor. Pokemonları yakalamak için sürekli hareket eden Pokemon Go severler, yorulduklarında ise kaldırımlarda oturarak avlanmaya devam ediyor.

Gece yarısına kadar oyunlarına devam eden oyunculardan bazıları telefonlarının şarj sorununu da yanlarına getirdikleri taşınabilir şarj aletleriyle çözüyor.