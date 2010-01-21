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Kültür-Sanat

Poe'nun gizemli ziyaretçisi bu yıl gelmedi

Ünlü şair ve öykü yazarı Edgar Allen Poe'nun mezarını her yıl ziyaret edip, gül ve konyak bırakan gizemli ziyaretçi bu yıl gelmedi.

21 Ocak 2010 02:00

T24 - Ünlü Amerikalı şair ve öykü yazarı Edgar Allen Poe'nun mezarını her yıl ziyaret ederek gül ve konyak bırakan gizemli ziyaretçi bu yıl gelmedi.

Kuzgun ve Annabel Lee'nin yazarı ünlü şair ve öykü yazarı Edgar Allen Poe 1849'da hayatını kaybettiğinde Maryland'deki Baltimore bölgesine gömüldü. Son 61 yıldır da şairi her doğum günü olan 19 Ocak'ta ziyaret eden sadık biri vardı.

Bu gizemli ziyaretçi her yıl Poe'nun mezarına giderek bir şişe konyak ve gül bırakıyordu. Fakat Poe severlerin kurduğu Poe Derneği, bu gizemli ziyaretçi bu yıl gelmediğini açıkladı. 380 üyeli derneğin mali işlerinden sorumlusu ve sekreteri Jeffrey Savoye, "Bu sabah ortada gözükmedi" dedi.

1949'dan bu yana genelde siyah pelerin giyen biri, gece gelerek Poe'nun mezarına bir konyak ve birkaç gül bırakıyordu. Savoye, "Ara sıra gece 23.00 - 23.30 gibi gelirdi. Ama genelde geceyarısı ile 05.00 arasında mezarı ziyaret ederdi" dedi.

50 kadar insan mezarın başında bu gizemli ziyaretçiyi bekledi. Hatta Amerika çapından bir sürü insan Poe'nun doğumunun 201'inci yılı sebebiyle mezarı ziyarete gelmişti. 29 yaşındaki Cynthia Pelayo da hayal kırıklığına uğrayanlar arasındaydı: "O kadar üzgünüm ki ağlamak istiyorum. Onu görmek için Chicago'dan gelmiştim. Bu gerçekten çok üzücü, umarım o iyidir."



Savoye bu gizemli adamla ilgili, "Bildiğim kadarıyla şu ana kadar tek bir yılı bile kaçırmamıştı" dedi.

Rivayete göre gül ve konyağı bırakan kişi aslında 1998'de ölmüş ama bu görevi iki oğluna bırakmıştı: "Birkaç yıl önce gül ve konyağı bırakan asıl kişinin öldüğüne dair bir not almıştık. Biz bunun kuşaktan kuşağa geçeceğini sandık. Bu görevi de oğullarının yerine getirdiğini sanıyorduk. Ama kim olduklarını bilmiyoruz."

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