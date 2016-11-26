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Spor

Podolski'ye Çin'den 3 ayrı teklif

Alman futbolcu Podolski'ye teklif yapan takımlar arasında Burak Yılmaz'ın forma giydiği Beijing Guoan da bulunuyor

26 Kasım 2016 12:06

Galatasaray ile olan kontratı 2018'de bitecek olan Lukas Podolski'nin 3 Çin takımının transfer listesinde olduğu ve Galatasaray ile bir ön görüşme yaptıkları belirtildi.

Çin basınında çıkan haberde; Podolski'nin Galatasaray ile olan kontratının 2018'de biteceği ve yenilenmeyeceği, bu nedenle Galatasaray'ın gelen teklifleri reddetmeden görüştüğü kaydedildi.

Şu ana kadar Lukas Podolski için Beijing Guoan, Shandong Luneng ve Shanghai Shenhua'nın nabız yokladığı ve Türkiye'de ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte görüşmelerin sıklaşacağı kaydedildi.

Galatasaray ile birlikte Lukas Podolski'nin de kariyerinin son döneminde büyük bir kontrat isteyebileceği ve Çin'den gelecek cazip bir teklife karşı koyamayacağı belirtildi.

Haberin detayında, Çinli taraftarların da Lukas Podolski'nin isminden heyecan duydukları ve takımlarında görmek istedikleri yazıldı.

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