Podolski'ye bir talip de Brezilya'dan

Çin kulüpleri Guangzhou Evergrande ve Beijing Guoan'ın istediği Lukas Podolski için Brezilyalılar da devreye girdi. Flamengo kulübü, transfer için Adidas'la anlaştı.

Flamengo, forma sponsoru olan Adidas aracılığıyla 7 milyon Euro'luk bütçe hazırladı. Podolski'nin de anlaşmalı olduğu Almanya Adidas, bu transferi direkt olarak üstleniyor.



Çin ve Brezilya arasında kalan Podolski önümüzdeki günlerde kesin kararını verecek ve iki ülkeden birinde futbol hayatına devam edecek.

3 milyon Euro alıyor

Galatasaray, Lukas Podolski'den gelecek 6-7 milyon Euro'luk bonservis parasını direkt olarak transfere harcamayı düşünüyor.



Sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki futbolcunun yıllık 3 milyon Euro'luk maaş maliyetinden de kurtulacak ve bütçede önemli bir yer açacak.