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Spor

Podolski'nin şutu Galatasaraylı yöneticinin gözünü morarttı!

İlk anda sendeleyen ancak toparlanarak görevine devam eden Mert'in, maç sonunda gözü morarmış halde tercümanlık yaptığı görüldü

05 Aralık 2015 12:24

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Bursaspor maçı öncesi yapılan ısınma bölümü esnasında Lukas Podolski'nin çektiği sert şut, kalenin yanında bekleyen İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin'in yüzüne isabet etti.

Galatasaray İdari Menajer Yardımcısı olan ve tercümanlık görevini de üstlenen Mert Çetin, maç öncesi Lukas Podolski'nin çektiği bir şutun hedefi olarak yaralandı. Karşılaşma öncesi yapılan ısınma bölümü esnasında Podolski'nin çektiği oldukça sert şut, kalenin yanında bekleyen Mert Çetin'in yüzüne isabet etti. İlk anda sendeleyen ancak toparlanarak görevine devam eden Mert'in, maç sonunda gözü morarmış halde tercümanlık yaptığı görüldü. 

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