Podolski'den şehitler için Twitter'da fotoğraflı mesaj

Son dönemde artan çatışmalarda çok sayıda asker ve polisin şehit düşmesine yerli yabancı birçok futbolcu da taziye mesajları yayınlamaya devam ediyor. Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski kişisel Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Podolski, Twitter hesabından Türk Bayrağı önünde verdiği asker selamıyla yayınladığı fotoğrafın altına "Yüreğim sizlerle, bayrak için toprağa düşen yüce asker! Türk Milleti'nin başı sağolsun... #vatan #millet #türkiye"mesajını paylaştı. Alman futbolcunun bu mesajı sosyal medyada gündeme damga vurdu.

İşte Podolski'nin paylaşımı: