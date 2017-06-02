Podolski'den Galatasaray'a veda

Galatasaray'dan Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olan Alman yıldız Lukas Podolski, basın toplantısı düzenleyerek taraftara veda etti.

Galatasaray'da mutlu olduğunu ve ayrılmanın hüzün verdiğini belirten 31 yaşındaki hücum oyuncusu "Bu sene de şampiyon olabilirdik ama ben eminim bundan sonra da Galatasaray birçok kupalara, şampiyonluklara koşacaktır" dedi.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 74 maçta 34 gol atıp 17 asist yaparak 51 gole katkı sağlayan başarılı oyuncu, basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Çok güzel iki yıl geçirdim”

Bugün son basın toplantım, yarın da son maçıma çıkacağım Galatasaray’la. Güzel bir şey olmasıyla beraber hüzün de var. Ne taraftarlar ne de kulüp için bitti demek değil. Kalbimde onları hep taşıyacağım. Tüm basın mensubuna da teşekkür ediyorum 2 yıl güzel bir şekilde çalıştık onlarla.

“Çok özel hissediyor musun?” sorusuna, hayır ben gittiğim yerde elimden geleni yapıyorum. Bu bir iştir ve ben elimden geleni yaptım, başarılar kazandık. Bu sene de şampiyon olabilirdik ama ben eminim bundan sonra da Galatasaray birçok kupalara, şampiyonluklara koşacaktır.

“Türklerin yaşamlarını biliyordum, kolay adapte oldum”

Ben Köln’den geliyorum, orada 100 bin tane Türk yaşıyor. Türklerin yaşamlarını biliyordum. Sahadaki görevimin dışında bir diğer konu da toplumla kucaklaşmaktı. Türk toplumuyla kimyam da tuttu. İki görevimi de yerine getirdiğimi düşünüyorum.

“Her zaman başarı olsa spor yapmazdık”

Ben hayatta işler kötü gittiğinde de aynı şekilde davranmayı düşünüyorum. Veda da böyle bir şey. Burada keyifle 2 yıl geçirdim. Üç tane kupa kazandık, şampiyon olamadık ama. Yenilgiler oldu, şampiyonluklar oldu bizi üzen. Başarısızlığı da kabul etmek lazım. Her zaman başarı olsa zaten spor yapmazdık.

“Elimden geleni yaptım, performansım iyiydi”

Takım olarak üç kupa kazandık. İki sene boyunca antrenmanlarda ve maçlarda elimden gelenin fazlasını yaptım. Baktığınız zaman istatistliklerim de iyiydi.

“2.5 milyon Euro’ya geldim, 2.6 milyon Euro’ya gidiyorum”

Transfer görüşmeleri yapılırken kulüpler karar verir. Konuşurlarken ben orada değildim ama 2 yıl önce Arsenal’den buraya gelirken 2.5 milyon Euro’ya geldim. Şimdi de 2.6 milyon Euro’ya Japonya’ya transfer oldum. Normal diye düşünüyorum. Daha gidiş tarihim belli değil, henüz plan yapmadım. Sezon bittikten sonra ailemle birlikte Türkiye’de tatilin tadını çıkaracağım.

“Burada potansiyel çok yüksek”

Ben teknik adam değilim, yönetici değilim. Muhakkak sezon bittiği zaman analizler yapılacaktır. Her sezon olduğu gibi giden oyuncular olur, gelen oyuncular olur ama umarım doğru analizlerle Galatasaray’a başarı getirecek transferler olur. Şunu da söylemek istiyorum, potansiyeli çok yüksek bir yer burası. Altyapısı da gayet iyi, bunu kullanmak lazım. İnsan üzülüyor tabii başarı gelmediğinde. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Şampiyonluk için baskı yaratmaktansa daha dengeli gitmek gerekir. Kulübün eksi 100 milyon banka borcu olmasındansa, dengeli giderek daha düzgün bir takım kurulabilir.

“Bruma çok potansiyelli”

Bruma’nın çok büyük bir potansiyeli var, özellikle top ayağına geldiği zaman. Daha önce de kiralık olarak gitmiş. Transferi bitti mi bilmiyorum ama önemli bir oyuncu. Galatasaray için de onu satmak önemli bir iş, her zaman futbolcu almaktansa satmak da önemlidir.

“Tavla oynarken, baklava yerken mutluydum”

Ben sosyal medyadaki fotoğraflarımı mutlu olduğum için attım. Tavla oynarken, baklava yerken mutluydum ve paylaştım. Süper starım ve evde oturmam gerekir demiyorum.

“Çok iyi arkadaşlıklar edindim”

Saha içinde de, saha dışında da Türkiye bana çok iyi şeyler kattı. Çok iyi arkadaşlıklar edindim. Zaten 5 senedir Türkiye’ye tatile geliyordum. İlerleyen dönemde de Türkiye’ye gelmeye devam edeceğim.

“2.5 sene sonra futbolu bırakacağım”

İstanbul çok güzel bir şehir. İlerleyen dönemde ne olacak bilmiyorum ama ailemle birlikte daha çok zaman geçirmeme yarayacak. Buraya geldiğim için çok mutluyum. 2 sene burada oynadım, 2.5 sene de Japonya’da oynayıp futbolu bırakacağım.