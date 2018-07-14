Podolski'den Galatasaray ve Türkiye açıklamaları

Galatasaray'ın eski futbolcularından Lukas Podolski, Dünya Kupası finalini izlemek için bulunduğu Moskova'da TRT ekibinin sorularını yanıtladı.

Sarı-kırmızılı ekipte iki sezon geçiren Alman yıldız, 2017-2018 sezonunda Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olmuştu. Japonya'da sezonun bitmesinin ardından Dünya Kupası'nı takip etmek üzere Rusya'ya geçen oyuncu, Almanya'nın kupadan elenmesini sürpriz olarak nitelendirdi. Galatasaray'ı özlediğini söyleyen Podolski'nin açıklamaları şu şekilde:

"Dünya Kupası'nda yoktum ama herkes gibi bana da sürpriz oldu Almanya'nın gruptan çıkaması. Bundan bir ders çıkarılacaktır. Çünkü bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyor. Çünkü bir sonraki turnuva 2 yıl sonra bir Avrupa şampiyonası var."

"Çay çok güzel, Galatasaray çok güzel"

"İnşallah bir gün İstanbul'a tekrar dönerim ve kulübümü ziyaret ederim. İstanbul'da yaşamayı, Galatasaray'da oynamayı çok seviyordum. Taraftarlar bana çok yardım etti, onların yeri kalbimde ayrı. Bir gün İstanbul'a gelmek istiyorum, Japonya'dan çok uzak. Kulüpteki herkesi görmek istiyorum. Geçen gün facetime'dan konuştum. Çay çok güzel, Galatasaray çok güzel."