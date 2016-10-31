T24 LogoT24 Logo
Spor

Podolski'den Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi

Fırat Aydınus'un Karabükspür maçında verdiği penaltı kararına, Podolski, Trabzonspor maçındaki pozisyonla göndermede bulundu

31 Ekim 2016 15:31

Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Fırat Aydınus'a Fenerbahçe maçında Mehmet Topal'a verilen penaltıyla tepki gösterdi. 

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, kişisel twitter sayfasından paylaştığı fotoğrafta Trabzonspor maçında beklediği penaltı pozisyonunda; rakibinin kendisine yaptığı hareketi öteki pozisyon ise Fırat Aydınus'un Mehmet Topal'ın pozisyonuna çaldığı penaltı pozisyonu yer aldı.

Alman futbolcu, Mehmet Topal'ın pozisyonuna penaltı veren Fırat Aydınus'un, Trabzonspor maçında kendisine penaltı çalmamasına tepki gösterdi. 

ETİKETLER

Lukas PodolskiFırat AydınusFenerbahçepenaltı

İlgili Haberler

"Kaşar hakemler Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım'ı iki maçla hayata döndürdü"

Ahmet Çakar, Fenerbahçe-Karabükspor maçında yaşananların futbol adına utanç verici olduğunu söyledi

Fırat Aydınus'un ilginç Fenerbahçe istatistiği!

Fenerbahçe-Karabükspor maçında verdiği penaltı kararı tartışma yaratan Fırat Aydınus, son iki yılda sarı-lacivertlilerin rakiplerine 6 kırmızı kart çıkarttı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24