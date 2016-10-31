Podolski'den Fenerbahçe'ye penaltı göndermesi

Galatasaraylı futbolcu Lukas Podolski, Fırat Aydınus'a Fenerbahçe maçında Mehmet Topal'a verilen penaltıyla tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, kişisel twitter sayfasından paylaştığı fotoğrafta Trabzonspor maçında beklediği penaltı pozisyonunda; rakibinin kendisine yaptığı hareketi öteki pozisyon ise Fırat Aydınus'un Mehmet Topal'ın pozisyonuna çaldığı penaltı pozisyonu yer aldı.

Alman futbolcu, Mehmet Topal'ın pozisyonuna penaltı veren Fırat Aydınus'un, Trabzonspor maçında kendisine penaltı çalmamasına tepki gösterdi.