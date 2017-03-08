T24 LogoT24 Logo
Spor

Podolski saldırıya uğradı

Kendisine yol vermediğini öne süren taksici Podolski'ye saldırdı

08 Mart 2017 21:32

Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, Ataköy Marina'da saldırıya uğradı. Alman yıldız, taksiciye yol vermeyince taksici Podolski'nin aracını yumrukladı.

Podolski'nin Ataköy Marina girişinde kendisine yol vermemesine sinirlenen taksici aracından inerek Alman yıldızın aracını yumrukladı.

Podolski ise taksicinin bu saldırısında aracından inmeyerek bekledi. Taksici kısa bir süre aracı yumrukladıktan sonra valeler araya girdi ve taksici olay yerinden uzaklaştırıldı.

Podolski de valeler eşliğinde yoluna devam etti.

ETİKETLER

Lukas PodolskiGalatasaraytaksici

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24