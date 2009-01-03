Podolski Londra'ya mı?



Köln olmuyor! Durgun geçen transfer dönemini hareketlendirmeye çalışan takımlardan biri de Ada temsilcisi Tottenham Hotspur. Londra ekibi Bayern Münih'ten kopmak üzere olan 23 yaşındaki yetenekli forvet Lukas Podolski'yi transfer listesine almış durumda.



Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre Bayern Münih ile Köln arasındaki Podolski pazarlığı olumsuz sonuçlanmış durumda. Genç futbolcu daha önce yaptığı açıklamada eski kulübü Köln'de futbol oynamak istediğin dile getirirken, Köln bu açıklamadan sonra Bayern Münih'e 6 milyon avroluk bir teklif sunmuştu. Bayern Münih'in bu teklifi reddetmesi ise Podolski'nin ara transfer dönemi içinde Avrupa'da başka bir kulübe satılabileceği şeklinde yorumlanıyor.



Öte yandan Tottenham Meksika ekiplerinden Club Deportivo Guadalajara (Chivas)'ın Giovani dos Santos için yaptığı teklifi ise reddettiği belirtiliyor.