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Spor

Podolski Almanya Milli Takımı'na veda ediyor

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Almanya'nın İngiltere ile yarın yapacağı özel maçla milli takıma veda edecek

21 Mart 2017 21:37

Büyük başarılara imza attığı Almanya Milli Takımı'nda yaklaşık 13 yıldır forma giyen Podolski, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları kapsamında takımının İngiltere ile Signal Iduna Park'ta TSİ 22.45'te oynayacağı özel karşılaşmayla milli takım kariyerini sonlandıracak.

Almanya Milli Takımı'nın en tecrübeli oyuncuları arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu, yarınki karşılaşma ile 130'uncu kez milli maça çıkacak. Podolski, bugüne kadar attığı 48 golle Miroslav Klose ve Gerd Müller'in ardından milli maçlarda en çok fileleri sarsan üçüncü Alman futbolcu konumunda bulunuyor.

Galatasaraylı yıldız, milli formayı en çok terleten isimler arasında ise Lothar Mattheus ve Klose'nin ardından yine üçüncü sırda yer alıyor.

Messi ve Ronaldo'yu geçti

Ev sahibi Almanya'nın üçüncü sırada tamamladığı 2006 Dünya Kupası'nın yıldızları arasına giren Lukas Podolski, bu turnuvada 3 kez fileleri sarstı. Takımın hücum gücüne önemli ölçüde katkı sağlayan yetenekli futbolcu, Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'yu geçerek kupanın en iyi genç oyuncusu ödülünü kazandı.

EURO 2008 Elemeleri'nde Almanya'nın San Marino'yu 13-0 yendiği maçta 4 gole imza atan Podolski, milli takımda bunu başaran 4 oyuncu (Gerd Müller, Michael Ballack ve Mario Gomez) arasına adını yazdırdı. Finallerde de üstün performansını sürdüren Podolski, Almanya'nın Polonya'yı 2-0 yendiği grup maçında takımının gollerine imza attı. Hırvatistan karşısında da ağları havalandıran Podolski, Almanya'nın finalde İspanya'ya kaybederek ikinci sırada tamamladığı turnuvada attığı 3 golle krallık yarışını ikinci sırada tamamladı ve turnuvanın en iyi 23 kişilik kadrosunda yer aldı.

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