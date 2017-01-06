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Spor

Podolski 9 milyon Euro istedi

Çin Beijing Guoan'ın 3 milyon Euro'luk teklifine Alman yıldız Podolski'den 'hayır' yanıtı geldi

06 Ocak 2017 13:09

Lukas Podolski için Beijing Guoan Galatasaray yönetimine 7 milyon Euro’luk teklif etti ancak Alman futbolcu, menajeri aracılığı 9 milyon Euro’ya ‘evet’ diyebileceğinin mesajını verdi. 

Bu rakamın ardından diğer isteklerini de ileten Podolski ile görüşmelerini sürdüren Çin kulübü zaman istedi.

Beijing Guoan yıllık 9 milyon Euro ücret ödemeyi kabul ettiği anda bu transferde mutlu sona ulaşılacak.
 
Öte yandan Galatasaray yönetiminin peşinde olduğu Vitor Hugo ve Garry Rodrigues için de transfer pazarlıkları sürüyor.

Her iki oyuncu da sarı-kırmızılılara gelmek isterken kulüplerinin istediği bonservis bedelleri oldukça yüksek.

Hugo’nun kulübü Palmeiras ve Rodrigues’in takımı PAOK, bonserviste indirim yaparsa Aslan 2. yarıya iki oyuncu ile de başlayabilir. 

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GalatasarayLukas PodolskiBeijing Guoan

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