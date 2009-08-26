POAŞ'ın kamu ihalelerindeki yasağı kaldırıldı

Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., PO petrofınance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Limited Şirketi, Kıbrıs Türk Petrolleri Limited Şirketi ve PO Oil Financing Limited'in, 4735 sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı kaldırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAŞ Genel Müdürlüğünün, yasağın kaldırılmasına ilişkin kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.



EÜAŞ Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre şirket tarafından gerçekleştirilen (2008/133388 kayıt numaralı) ihale ile ilgili, Petrol Ofisi A.Ş. ile şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ve Petrol Ofisi A.Ş.'nin sermayesinin yarısından fazla hisselerine sahip bulunduğu Petrol Ofisi Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Akdeniz Rafinerisi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrol Ofisi Gaz İletim A.Ş., Petrol Ofisi Alternatif Yakıtlar Toptan Satış A.Ş., Erk Petrol Yatırımları A.Ş., PO Petrofınance N.V., Petrol Ofisi Gürcistan Limited Şirketi, Kıbrıs Türk Petrolleri Limited Şirketi ve PO Oil Financing Limited'in 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereğince 1 yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararları, Resmi Gazetenin 21 Nisan 2009 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Ancak Petrol Ofisi A.Ş. tarafından yasaklama işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması yönünde açılan dava sonucunda, Ankara 12. İdare Mahkemesince verilen “yürütmenin durdurulması” yönündeki karar doğrultusunda, söz konusu şirketlerin yasaklamaları kaldırıldı.









