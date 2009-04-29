'POAŞ hisseleriyle ilgili bir görüşme yok'

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, Petrol Ofisi A.Ş'ye ait hisseler için OMV Aktiengesellschaft'la bir görüşmenin gündemde olmadığını bildirdi.



Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş, Petrol Ofisi A.Ş'nin (POAŞ) şirkete ait hisselerinin tamamının ortağı OMV Aktiengesellschaft'a (OMV) satılması veya OMV'nin sahibi bulunduğu hisselerin şirket tarafından satın alınması yönünde bir görüşme sürecinin gündemde olmadığını bildirdi.



Doğan Şirketler Grubu Holding'den İMKB'ye yapılan açıklamada, bugün bir yayın organında, müşterek yönetime tabi teşebbüslerden POAŞ'ın şirkete ait hisselerinin tamamının ortağı OMV Aktiengesellschaft'a (OMV) satılması veya OMV'nin sahibi bulunduğu hisselerin şirket tarafından satın alınması yönünde pazarlık yapıldığı şeklinde bir yazının yer aldığının görüldüğü hatırlatıldı.



Açıklamada şöyle denildi:



"Mevcut durum itibariyle, zaten içeriğinde dedikodu niteliğinde olduğu belirtilen yazıda iddia edildiği gibi POAŞ hisselerinin ortağımız veya başka bir kişi/kuruluşa satılması veya ortağımızdan satın alınması yönünde bir görüşme süreci gündemde değildir.



Şirketimiz sermaye piyasası mevzuatının kamuya açıklama yapma zorunluluğu ile ilgili düzenlemelerine uyuma hassasiyetle özen göstermekte olup, kamuya açıklanması zorunlu durumlar ortaya çıktığında gerekli bildirimler zamanında yapılmaktadır. Bu nedenle, şirketimiz kaynaklı olmayan ve dedikodu mahiyetindeki ifade ve yazılara yatırımcılarımızın olası mağduriyetlerinin önlenmesi açısından itibar edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir."

