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Ekonomi

PO: Gelir İdaresi’nden bize bir bildirim yok

Petrol Ofisi GİB’in denetimler sırasında kendilerine herhangi bir bildirim veya yaptırım bulunmadığını duyurdu.

17 Ekim 2008 03:00

Petrol Ofisi, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) denetim birimlerince yapılan denetimler sonrasında şirkete gelen herhangi bir bildirim veya uygulanan bir yaptırım bulunmadığını duyurdu.

Petrol Ofisi’nden İMKB’ye yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığınca gönderilen yazı ile çeşitli basın organlarında çıkan haberlerde GİB denetim birimlerinin akaryakıt dağıtım şirketlerine yönelik denetimler yaptığı ve akaryakıtlarında standartlara uygun miktar ve özellikte ulusal marker bulunmayan ve envanterinde usulsüzlük tespit edilen şirketleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirdiği ifade edilerek, bu çerçevede konuya ilişkin özel durum açıklaması yapılması istendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "GİB denetim birimlerince yapılan denetimler sonrasında şirketimize gelen herhangi bir bildirim veya uygulanan bir yaptırım bulunmamaktadır" denildi.

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