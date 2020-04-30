Plazma tedavisi sonrası Koronavirüs testi negatife dönen kadın hayatını kaybetti

İzmir'de plazma tedavisi gördükten sonra yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Fatma Yılmaz yaşamını yitirdi.

Yılmaz, bir süre önce yeni tip Koronavirüs (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan testler sonucu Fatma Yılmaz'a koronavirüs pozitif teşhisi konuldu. Teşhisin ardından tedaviye alınan Yılmaz'ın durumu birkaç gün sonra ağırlaştı.

Yoğun bakıma alınan Yılmaz'a, bir hafta sonunda immün plazma bağışçısı bulundu. Plazma tedavisine başlanan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve yapılan test sonucu negatife döndü.

Yılmaz tam sağlığına kavuştu denilirken aynı gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Fatma Yılmaz'ın ölüm sebebinin Koronavirüse bağlı akciğerlerin iflas etmesi sonucu kalbinin durması olduğu öğrenildi. (İHA)