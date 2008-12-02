Plaza eylemleri başlıyor

Kriz bahanesiyle ya da sendikalaşmanın önlenmesi amacıyla yapılan işten atılmalar, yarından itibaren her çarşamba plaza eylemleri ile protesto edilecek.



Bazı meslek odaları ve sendikalar, “kriz bahanesiyle işten çıkarmaların durdurulması, sendikal örgütlenmelerin önünün açılması” gibi taleplerle düzenli eylem yapma kararı aldı. Tez-Koop-İş Sendikası ve Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul şubelerinin, IBM Türk çalışanlarının sendikal örgütlenme çabasına destek vermek amacıyla yürüttüğü arayışlar, yeni bir kampanyayı doğurdu. Sunulan önerilerin, sendikalar ve meslek örgütlerince kabul görmesiyle her hafta “plaza eylemleri” düzenlenmesi fikri benimsendi.



“Plaza eylemleri” ismi “beyaz yakalı” olarak tabir edilen “eğitim seviyesi daha yüksek ve nitelikli işlerde çalışan” işçilere yönelik bir sembol olarak seçildi. “Plaza” seçimiyle beyaz yakalılara örgütlenme konusunda da bir mesaj verilecek.



Eylemler, IBM Türk ile sınırlı kalmayacak. “Haksız işten çıkarmalar”, “beyaz-mavi yakalıların sendika mücadelelerinin desteklenmesi” eylemlerin gündemini oluşturacak. Eylemlerin gündemi güncel gelişmelere göre değişecek ve herhangi bir işyerinde yaşananlara karşı “iş işten geçmeden” tepki verilmeye çalışılacak. TMMOB, Elektrik Mühendisleri Odası, Tez-Koop-İş, Dev Sağlık-İş, Bank-Sen’in desteğiyle başlayacak eylemlerin ilki 3 Aralık Çarşamba 12.00-13.00 saatleri arasında İstanbul Levent’teki Yapı Kredi Plaza önünde gerçekleştirilecek. Eylemlerin yeni desteklerle daha geniş bir tabana yayılması amaçlanıyor.



Eylemde, “IBM Türk bilişim çalışanlarının sendikal örgütlenmesine saygı gösterilmesi” ve “işten çıkarılan 3 sendika temsilcisinin işe iadesi” talep edilecek.



Bursa’da Cavit Çağlar’a ait Nergis Holding bünyesindeki Sifaş’tan çıkarılan bir grup işçi, kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi için eylem yaptı. Hafta sonu da meydanlar, protestolara sahne oldu.

