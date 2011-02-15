-PLAYBOY'UN YEMEĞİNDE 170 KİŞİ HASTALANDI LOS ANGELES (A.A) - 15.02.2011 - Los Angeles'ın Amerikalı oyuncuların oturduğu Beverly Hills semtinde, Playboy dergisinin kurucu patronu, Amerikalı işadamı Hugh Hefner'in verdiği bir yemekte, 170 kişinin hastalandığı bildirildi. Los Angeles kamu sağlığı yetkilileri, 84 yaşındaki Hefner'in, "Playboy Mansion" adlı malikanesinde 3 Şubatta verdiği davete katılan 30 ülkeden gelen 700 kişiden 170'inin hastalandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, misafirlerin ateş, titreme, nefes darlığı ve genel rahatsızlıktan yakındıklarını ifade edilerek, hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıldığı belirtildi.