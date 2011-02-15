T24 LogoT24 Logo
Dünya

PLAYBOY'UN YEMEĞİNDE 170 KİŞİ HASTALANDI LOS ANGELES (A.A)

15 Şubat 2011 10:42

-PLAYBOY'UN YEMEĞİNDE 170 KİŞİ HASTALANDI LOS ANGELES (A.A) - 15.02.2011 - Los Angeles'ın Amerikalı oyuncuların oturduğu Beverly Hills semtinde, Playboy dergisinin kurucu patronu, Amerikalı işadamı Hugh Hefner'in verdiği bir yemekte, 170 kişinin hastalandığı bildirildi. Los Angeles kamu sağlığı yetkilileri, 84 yaşındaki Hefner'in, "Playboy Mansion" adlı malikanesinde 3 Şubatta verdiği davete katılan 30 ülkeden gelen 700 kişiden 170'inin hastalandığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, misafirlerin ateş, titreme, nefes darlığı ve genel rahatsızlıktan yakındıklarını ifade edilerek, hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıldığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24