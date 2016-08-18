Playboy'un ünlü malikânesi kime satıldı?

Playboy dergisinin kurucusu Hugh Hefner'in ABD'nin Los Angeles kentindeki ünlü malikânesinin 100 milyon dolara milyarder iş adamı Dean Metropoulos'un oğlu Daren Metropoulos'a satıldığı belirtildi.

Haberler.com'da satışla ilgili açıklamada bulunan Metropoulos'un temsilcisi, Hefner ve 'tavşanlarının' malikanede yaşamaya devam edeceklerini ifade etti. 90 yaşındaki Hefner, hayatının sonuna kadar malikanede yaşayacak ve Metropoulos & Co.'ya yıllık 1 milyon dolar kira ödeyecek.

Metropoulos'un Playboy malikanesine komşu başka bir mülke daha sahip olduğu ve asıl planın bu iki konutu birleştirmek olduğu iddia ediliyor.

1927'de satın alınmıştı

1927'de inşa edilen malikane, 1971 yılında 1 milyon dolara Playboy dergisi tarafından satın alınmıştı. Ocak ayında 200 milyon dolara satışa çıkarılan villada 29 oda ve bir şarap mahzeni bulunuyor. Birçok partiye ev sahipliği yapan bu malikâne Hollywood'un efsanelerinden.