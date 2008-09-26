Playboy'dan Palin'e açık teklif

Playboy'un patronu Hugh Hefner Palin için "Seçimi kazanamazsa gelsin benim dergime soyunsun, gözlüklü kadın ilgi çekiyor" dedi..ABD'de kasım ayındaki seçimlerde başkan yardımcısı adayı olan Sarah Palin (44), siyaset haberlerinin yanı sıra magazin sayfalarında da boy gösteriyor. Giysileri, küpeleri ve özel hayatıyla ilgi odağı olan Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Palin'e bu kez de ünlü erkek dergisi Playboy'un patronundan teklif geldi. Bugüne kadar yüzlerce ünlüyü çıplak olarak sayfalarına taşıyan Playboy dergisinin sahibi Hugh Hefner, Palin için "Eğer seçimleri kazanamazsa benim dergime soyunsun" dedi.ABD'de yayımlanan OK! dergisine konuşan Hefner, "Bence başkan yardımcılığına yeni bir anlam getirir. Soyunmaya karar verirse raflarda dergi kalmaz" diye konuştu. "Bence Palin tam bir ilgi odağı olur. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama, seksi bakışları olan bu gözlüklü kadında ilgi çeken bir şeyler var" diyen Playboy'un patronu, "Bir de gözlüklerini çıkardığını düşünsenize" dedi.Cumhuriyetçi Parti'nin sözcülerinden henüz bu açıklamalara bir yanıt gelmedi. Bu arada, dış politika konusunda hiçbir deneyimi olmadığı belirtilen Sarah Palin, dün ilk kez yabancı devlet başkanlarıyla buluştu. Pakistan'ın yeni lideri Asıf Ali Zerdari, Palin'e "Muhteşemsiniz" diye iltifat etti. "Neden ABD'nin size hayran kaldığını anlıyorum" diyen Zerdari'ye, Palin'in yanıtı "Teşekkür ederim" oldu. Palin'in saç modeli ise peruk olarak satışa çıktı.Palin cadılardan korunma ayinindeBu arada İnternetteki video paylaşım sitesi Youtube’da yer alan görüntülerde Palin, Alaska’daki Pentecostal Kilisesi’nde Kenyalı Rahip Thomas Muthee’nin arkasında bir grup insanın arasında başını eğmiş dua ederken görülüyor.Görüntülerde rahip Muthee dua boyunca hiç konuşmayan Palin için topluluğa, “Gelin bu kadın hakkında Tanrı’yla konuşalım. Tanrı’nın onu Şeytan’dan korumasını isteyelim” diye çağrı yapıyor. Daha sonra İsa’nın Palin’i cadılığın her türünden koruması için dua eden Muthee sözlerine, “Tanrım onun yolunu aç. Ona parasal kaynak sağla, İsa adına yürüttüğü kampanyalarda bile. Onu bu ulusun kaderini değiştirmesi için kullan” şeklinde devam ediyor.Geçen haziran ayında aynı kiliseye yaptığı bir ziyaret sırasında Muthee’yi öven Palin, Alaska valisi olmasında Kenyalı rahibin dualarının payı olduğunu söylemişti.