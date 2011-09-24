Playboy'a kapak olacağım çünkü Müslümanım

T24 - Playboy'un Kasım sayısına kapak olacağını açıklayan Özay, "Derginin beni tercih etmesindeki en büyük etken; Müslüman bir ülkede doğmam" dedi.







Eşim karşı çıtı



İtalyan eşi Ludovic Fattizzo'nun, Playboy'un teklifine önce karşı çıktığını belirten Tuğba Özay, ayrıntılarla ilgili Günaydın'a şu bilgileri verdi: "İtalya'da önemli bir markanın yüzü olduğum için şehrin birçok yerinde fotoğraflarım var. Playboy yetkilileri, eşimin menajerliğini yaptığı futbolcunun ajansı ile irtibata geçerek bana ulaştı. Ludovic önce kabul etmedi ama Playboy'un artık eskisi gibi olmadığını öğrenince 'Tamam" dedi. Dergi, konsepti bize bırakınca daha da rahatladı. Önümüzdeki ay yetkililerle İtalya'da bir araya gelip konsepti belirleyeceğiz."









