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Yaşam

Playboy da kapatıldı

Türkiye'deki internet erişimi yasaklarından ünlü Playboy dergisi de nasibini aldı...

06 Eylül 2010 03:00

T24- Türkiye'deki internet erişimi yasaklarından ünlü Playboy dergisi de nasibini aldı. Siteye erişim, Ramazan öncesi 6 Ağustos'ta mahkeme kararı olmaksızın engellendi.


Youtube’a, Atatürk’e hakaret içeren videolar yayımlandığı gerekçesiyle Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 5 Mayıs 2008’de erişimin engellenmesi tartışılırken benzer bir uygulama dünyaca ünlü erkek dergisi Playboy için de başlatıldı.

Derginin ‘www.playboy.com’ adresindeki sitesine erişim yasağının dayanağı 5651 sayılı ‘İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki kanun’. Yasağı uygulayansa Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB).

Katalog suçlar kapsamında yapılan teknik ve hukuki değerlendirme sonucunda siteye ‘idari tedbir’ uygulanmaya başlandı. Siteye Türkiye’den girmek isteyenler Türkçe-İngilizce yasak metniyle karşılaşıyor.

5651 sayısı kanun, TİB’e, internette yapılan; ‘intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş, kumar için imkan sağlama’ suçlarını oluşturduğu konusunda şüphe varsa internet sitelerine erişimi engelleme hakkı tanıyor.

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