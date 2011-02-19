Play Station için annesini katletti!

T24 - ABD’de 16 yaşındaki Kendall Anderson, oyun konsolunu elinden alan annesini çekiçle yaraladı, fırında yakmaya çalıştı ve sandalyeyle öldürdü.



ABD’nin Philadelphia kentinde 16 yaşındaki Kendall Anderson, Play Station’ınını elinden alan annesini vahşice öldürdü. Polis, Anderson’ın 37 yaşındaki annesi Rashida’yı öldürmeden önce üç saat düşündüğünü ve kararını verdikten sonra da uyuduğu sırada annesinin kafasına 20 kez çekiçle vurduğunu açıkladı. 26 Kasım’da meydana gelen olayda, Anderson çekiç darbeleriyle öldüremediği annesini aşağı kata indirip, fırında yakmaya çalıştı. En sonunda annesini kafasını sandalye ile parçalayarak öldürmeyi başardı ve cesedi evin arkasındaki sokağa sürükledi.



Cesedi 2 gün sonra bulundu



Yetkililer cesedin bulunmadan önce iki gün boyunca orada kaldığını açıkladı. Anderson ise soruşturma sırasında bütün olayı polise itiraf etti ve pişman olduğunu söyledi. Mahkemede Anderson’ın itirafını okuyan Philadephia polisi cinayet masasından Dedektif Thorsten Lucke da, lise öğrencisinin vicdan azabı duyduğunu, annesini çok özlediğini ve onun kendisine değer veren tek insan olduğunu itiraf ettiğini belirtti. 11. sınıfa giden Anderson cinayet işlemekten ve cesedi taciz etmekten yargılanıyor.