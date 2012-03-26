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Spor

Play-off'un adı 'Süper Final' olarak değiştirildi

Spor Toto Süper Lig'in 8 Nisan 2012 tarihinde sona erecek 34 haftalık periyodunun ardından, bu sezon başlayacak olan Play-Off uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi

26 Mart 2012 13:48

Spor Toto Süper Lig'in 8 Nisan 2012 tarihinde sona erecek 34 haftalık periyodunun ardından, bu sezon başlayacak olan Play-Off uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi. "Süper Final" 15 Nisan'da başlayacak ve 13 Mayıs'ta sona erecek.

Spor Toto Süper Lig'in 8 Nisan 2012 tarihinde sona erecek 34 haftalık  periyodunun ardından, bu sezon başlayacak olan Play-Off uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve 1.Başkanvekili Ufuk Özerten'in katıldığı toplantı, Çırağan Sarayı Mabeyn Salonu'nda yapıldı.
 
Spor Toto Süper Lig'de ilk kez bu sezon uygulanan Play-Off uygulamasının adı "Süper Final" olarak değiştirildi.
 
"Süper Final" karşılaşmaları 15 Nisan'da başlayacak ve 13 Mayıs'ta sona erecek. 15 Nisan'da ilk maçlar, 22 Nisan'da ikinci maçlar, 29 Nisan'da üçüncü maçlar, 3 Mayıs'ta dördüncü maçlar, 6 Mayıs'ta beşinci maçlar, 13 Mayıs'ta da son karşılaşmalar oynanacak ve şampiyon belli olacak.
 
UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek son takımın belli olacağı karşılaşmalar ise 20 Mayıs'ta oynanacak.
 
Süper Final'de mücadele edecek takımların, 34 hafta sonunda elde ettiği puanlar ikiye bölünecek, 15 Nisan-13 Mayıs arasındaki müsabakalara o puanlarla katılacak. Puanların buçuklu olması halinde bu puanlara yarım puan eklenecek.
 
34 haftalık normal lig sezonunda atılan ve yenilen goller, Süper Final müsabakalarında dikkate alınmayacak.
 

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 kesinleşti


Bu sezon ilk kez uygulanmaya başlayan Play-Off sisteminde Play-Off Şampiyonluk grubunda mücadele edecek takımlar matematiksel olarak kesinleşti.
 
Ligde dün alınan sonuçların ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un normal sezonu ilk 4 sırada bitirmesi garantilendi.
 

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