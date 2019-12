Play-off heyecanı

Euroleague'te haftanın panoraması - FOTOGALERİ

Samet Hacıoğlu / Tempo24

Real Madrid'e ikinci darbe

Barca durumu eşitledi

Siena'dan komşuya sürpriz

Basketbol Avrupa liginde play-off mücadelesi dün akşam oynanan ikinci maçlarla kaldığı yerden devam etti. Akşamın ilk maçında son şampiyon CSKA sahasında Sırp ekibi Partizan’ı 77-50 ile geçerken 5 maçlık seride durumu 2-0 a getirdi ve Final – four kapısını araladı. Rus ekibinde 21 sayı ile maçı tamamlayan Slovenyalı pivot Erazem Lorbek galibiyetin mimarı olurken aynı zamanda Euroleague’de gecenin MVP si olmayı da başardı. İlk maçta rakibini 47 sayıda tutan CSKA, bu maçta da potasında sadece 50 sayıya izin vererek ne kadar iyi bir savunma takımı olduğunu bir kez daha gösterdi ve Final – Four ‘a doğru gidilirken rakiplerine bir mesaj daha gönderdi.Yunanistan da oynanan gecenin bir diğer maçında Olympiakos Real Madrid’i 79-73 le devirmeyi başararak seriyi 2-0 a getirmenin sevincini yaşadı. İspanyol temsilcisi tıpkı ilk maçta olduğu gibi oyuna ve skora uzun süre ortak olmasına rağmen maçın son anlarında yaptığı yanlış şut tercihlerinin kurbanı oldu.Felipe Reyes’in 23, Louis Bullock’un da 22 sayılık performanslarına rağmen , çift hanelere ulaşan başka bir İspanyol oyuncunun olmaması ve 3 sayılık atışlarda takım halinde %20 gibi düşük bir yüzde ile oynamaları mağlubiyeti onlar için kaçınılmaz kıldı. Seride 2-0 geriye düşen Madrid ekibi her ne kadar şansını oldukça zora soksa da sahasında oynayacağı 3. ve 4. maçı kazanıp seriyi son maça taşıma şansına halen sahip.İki İspanyol takımını karşı karşıya getiren bir diğer eşleşmede ise Barcelona sahasında ilk maçta mağlup olduğu Tau Ceramica’yı 85-62 ile geçerek seride durumu 1-1’e getirdi. İlk maçta aldığı mağlubiyetle saha avantajını rakibine kaptıran Katalan ekibi, Tau’ya karşı 6 maçtır süren mağlubiyet serisine son verirken, bu sezon 92 sayı gibi müthiş bir ortalamayla oynayan rakibini de 62 sayıda tutarak kolay pes etmeyeceğini gösterdi. Lakovic’in 17 sayıyla yıldızlaştığı maçta milli basketbolcumuz Ersan İlyasova’da 16 sayı 10 ribaundluk performansıyla double-double yaparken takımının galibiyete ulaşmasında önemli bir rol oynadı.Gecenin sürprizi ise Yunanistan deplasmanında son periyottaki müthiş savunması sayesinde Panathinaikos karşısında 79-84 ile kazanmayı başaran Siena’dan geldi. Terrell McIntyre’ ın 24 sayı 4 asistlik performansını durduramayan Yunan ekibinde sakatlıktan dönen Diamantidis bu maçta henüz hazır olmadığının sinyallerini verdi. Ayrıca uzun süredir eli kırıldığından dolayı sahalardan uzak kalan Siena forveti Lavrinovic de aldığı kısa sürede 9 sayı , 4 ribaund ve 3 top çalma gibi önemli bir performansla galibiyette pay sahibi olurken İtalya’ya taşınan serinin önümüzdeki maçlarında Panathinaikos için ne kadar önemli bir tehdit olacağını gösterdi. Aldığı bu galibiyetle seride durumu 1-1 e getiren Siena, sahasında oynayacağı iki maçı kazanarak Final-Four biletini alma şansını da eline geçirdi.Playoff mücadeleleri 31 mart salı günü kaldığı yerden devam edecek ve serilerde son maçlara yaklaşıldıkça mücadele ve heyecan dozunun arttığı maçlar bizleri bekliyor…samethacioglu@hotmail.com