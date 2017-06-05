Play-Off finalinde ekmek arası patlayıcı!

Dün akşam Antalya Stadı'nda Eskişehir ve Göztepe arasında oynanan ve İzmir ekibinin 14 yıl sonra Süper Lig'e çıktığı maçın yaklaşık yarım saat durmasına neden olan meşale ve patlayıcıların stada nasıl sokuldukları belli oldu. Polis aramasından geçen taraftarların, "iftarlık" diyerek ekmek arasına koydukları patlayıcı, torpil ve meşaleleri stada soktuları öğrenildi.

21.30'da başlayan maç, meşale ve patlayıcıların sık sık oyun alanına atılması nedeniyle 5 Haziran'a sarkmış ve normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın penaltı atışlarında kazanan taraf Göztepe olmuştu.