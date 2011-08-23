Play-off bu sezon başlıyor

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Digitürk'ün sözleşmesi 3 yıl uzatılıyor





Koç ve Özdemir geç çıktı



Federasyon'un İstinye'deki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Refik Arkan, Ali Gürsoy, Fenerbahçe Kulübü adına Asbaşkanlar Nihat Özdemir ve Ali Koç ile diğer kulüplerden temsilciler yer aldı.Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun, Süper Lig kulüplerinin başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından kulüpler adına açıklamada bulunan Yıldırım Demirören, toplantıda play-off statüsüyle ilgili fazla bir şey görüşmediklerini kaydederek, ''Zaten federasyonun almış olduğu bir karardı ve kulüpler tarafından kabul edildi. Kulüpler olarak bu uygulamanın bu sezon deneme olarak yapılmasını rica ettik. Eğer aksilik olursa, önümüzdeki sezondan itibaren kalkmasını rica ettik. Yeni statü bu sene başlayacak'' diye konuştu.Toplantıda birkaç kulübün play-off sistemiyle ilgili olumsuz görüşlerinin olduğunu belirten Demirören, ''Olumsuz tarafları yaşanacaktır ama futbol ailesinin tek amacı vardır; yere düşmüş futbolumuzu ayağa kaldırmak. Bu her futbolseverin birinci vazifesidir. Maç fazlalığı, derbi maçların fazla oynanması, bu canlılığı tekrar geri getirecektir. Kişiler geçicidir, kulüpler kalıcıdır, herkesin decoder alarak kulüplerine sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz'' ifadelerini kullandı.Demirören, tartışılması gerekenin mantıktan daha çok, yere düşmüş futbolu ayağa kaldırmak ve futbola heyecan getirmek olduğunu vurgulayarak, ''Bütün kulüplerin ortak görüşü, play-off sistemi bu canlılıkta önemli bir adım sağlayacaktır. Tüm kulüp taraftarlarının formasını, decoderini alarak hem yayıncı kuruluşa hem de kulüplerine destek olması gerekiyor'' dedi.Sisteme getirilen eleştirilerle ilgili bir soruya Demirören, ''3 puan sistemi önce İngiltere ve İsveç'te vardı. Sonra kademe kademe diğer ülkelerde oldu. Denemekten zarar gelmez. Artıları olacaktır, muhakkak eksisi de olacaktır. Bunu sezon sonunda göreceğiz. Federasyon ve kulüplerin hepsi bu sistemi kabul etmiştir'' şeklinde konuştu.Demirören, Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili çekincelerinin olduğunun hatırlatılması üzerine, sarı-kırmızılı kulübün play-off ile ilgili eksi yönleri anlatan ifadeleri olduğunu kaydetti.Yıldırım Demirören, futbolda son dönemde yaşanan sürecin hem kulüpleri hem de yayıncı kuruluşu ekonomik olarak etkilediğini kaydederek, toplantıda Digitürk'ün teklifleri olduğunu ve bu konuları da görüştüklerini anlattı.Kulüpler olarak ekonomik yapılarının kuvvetlenmesi için görüşmeler yaptıklarını anlatan Demirören, ''Digitürk'ün mukavelesinin, Rekabet Kurumu tarafından kabul edilmek kaydıyla prensip olarak 3 sene uzatılması için kulüpler olarak hep beraber imza attık. İnşallah Rekabet Kurumu tarafından kabul edilir. Hukuki açıdan da ekonomik açıdan da kulüplerin lehine olarak sonuçlanır'' ifadelerini kullandı.Toplantı sonrası kulüp temsilcileri federasyon binasından ayrılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir ve Asbaşkan Ali Koç'un diğer kulüp temsilcilerinden yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkmaları dikkat çekti.Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray ve Trabzonspor'a yönelik eleştirilerinin ve daha sonra kendisine yönelik tepkilerin hatırlatılması üzerine, ''Bu zorlu dönemde kulüplerin birlik içinde hareket etmesi gerekir. Ben Kulüpler Birliği'nin kurucularındanım. Orada bazı yanlış anlaşılmalar da oldu. Biz kulüpler olarak her zaman federasyon başkanlarımıza destek olduk'' ifadesini kullandı.Bu arada, toplantı sonrasında bir kişinin elinde oynanamayan Süper Kupa finali için hazırlanan TFF Süper Kupası ve bir poşette madalyalarla birlikte çıkması basın mensuplarını hareketlendirdi. Kupanın nereye götürüldüğüyle ilgili bilgi verilmezken, görevli bir araca binerek bina önünden ayrıldı.Toplantıya Galatasaray'ın başkan yardımcısı, Fenerbahçe'nin başkanvekili ve asbaşkan düzeyinde, diğer kulüplerin ise başkan düzeyinde katıldıkları açıklandı.

TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar açıklamaları:



‘Futbolu daha cazip hale getirmeyi istiyoruz’



Aydınlar, ligde bu sezon Play-off sisteminin uygulanacağını açıkladı.



Federasyon'un İstinye'deki merkez binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aydınlar, şunları söyledi;



"Bugün yoğun bir toplantı trafiği yaşadık. Bildiğiniz gibi kulüplerimizle yeni sistemi paylaştık. Önümüzdeki dönem maçların yayını için yayıncı kuruluş ile mutabakata varıldı. 2011-2012 sezonunda play-off sistemi geçerli olacak. Bunu deneyeceğiz. Kalıcı olacağını umuyoruz. Olumsuz taraflarını düzeltmeye çalışacağız. Gelecek yıllarda belki vazgeçilebilir ancak biz bunun renk getireceğine inanıyoruz. Kulüplerin daha fazla gelir elde edeceğini düşünüyoruz. Futbolu daha cazip hale getirmeyi istiyoruz."



Play-off sisteminin TFF tarafından oluşturulduğunu ve kulüplere götürüldüğünü vurgulayan Mehmet Ali Aydınlar, "Tüm kulüpler bu fikri memnuniyetle karşıladı ve onayladı. Galatasaray'ın bazı çekinceleri var. Bu sistemin futbolumuz için yeni bir soluk getirmesini bekliyoruz" diye konuştu.





Aydınlar Cumhurbaşkanı'nı ziyaret edecek



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve beraberindeki heyet yarın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşeceği duyuruldu. Görüşmenin saat 12.30'da Tarabya Köşkü'nde gerçekleşeceği belirtildi.





