Platini'den Ermenistan maçı değerlendirmesi

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, Ermenistan-Türkiye maçıyla ilgili olarak, "Futbol, insanları bir kez daha bir araya getirdi. Her iki ülkenin de futbol federasyonları ve oyuncularına teşekkür ediyorum" dedi.



Platini, (A) Milli Futbol Takımı'nın, pazar günü 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'ta Ermenistan'ı 2-0 yenerek, 3 puan ve averajla lider olduğu maça ilişkin, UEFA'nın internet sitesine açıklamada bulundu.



Söz konusu maçın, 2 ülke açısından önemine değinen Platini, "Bizim işimiz futbol. Bu yüzden devletlerin kendi işlerine karışmak gibi bir niyetimiz olamaz. Ancak, bu maç ile futbolun insanları bir kez daha bir araya getirdiğine şahit olduk. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ilk kez Ermenistan'ı ziyaret etti.



Erivan'da İstiklal Marşı çalındı, dinlendi. Her iki takım da oldukça heyecanlıydı. Erivan'daki temsilcilerim, maçın 'örnek bir ruhla' oynandığını söylediler" diye konuştu.



Platini, Türkiye ve Ermenistan'ın futbol federasyonları ve oyuncularına teşekkür ederek, "Futbol ruhunun gücü en iyi şekilde kanıtlandı, bölge halkına ihtiyaç duyduğu umut mesajları gönderildi" yorumunu yaptı.