Platini yine aday

T24 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, bu göreve bir dönem daha talip olduğunu açıkladı.



Platini, UEFA'nın Tel Aviv'deki yıllık kongresinde delegelere yaptığı açıklamada, gelecek yıl sona erecek UEFA başkanlığını bir dönem daha üstlenmek istediğini söyledi.



Başkanlık döneminde iyi bir performans sergilediği düşüncesinde olduğunu söyleyen Platini, bu dönemde birçok iş başardıklarını, daha da fazlasını yapabileceklerine inandığını belirtti.



Kendisine geleceğiyle ilgili sorular yöneltildiğini hatırlatan Platini, düşüncelerini ilk olarak delegelerle paylaşmak istediğini söyledi ve ''Mutlu bir insanım. Başkan olmaktan ve sizlerle çalışmaktan mutluluyum. Daha yapacak çok iş var. UEFA başkanlığına bir dönem daha aday olduğumu sizlere açıklamaktan mutluluk duyuyorum'' diye konuştu.



Platini, UEFA başkanlığını 2007 yılında Lennart Johannson'dan devralmıştı.



Gelecek dönem UEFA başkanı, Mayıs 2011'de, Paris'te 53 üyenin vereceği oylarla belirlenecek.

