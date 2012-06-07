Platini: Şike yapanı aramızda barındırmamalıyız

UEFA Başkanı Michel Platini, "Şike yapan oyuncuları aramızdan temizleyebiliriz. Futbola ihanet eden bu oyuncuları ve yöneticileri aramızda barındırmamalıyız. Bu oyuncuların bir daha futbol oynamalarına asla izin verilmemeli."

UEFA Başkanı Michel Platini, Euro 2012'de ırkçılık nedeniyle sahayı terk eden oyunculara sarı kart gösterileceğini belirterek, giderek büyük bir sorun haline gelen şike konusunda da önemli açıklamalar yaptı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da UEFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina ile basının karşısına çıkan Platini, İtalya'da patlak veren şike skandalı ile ilgili sorulara sıfır tolerans ilkelerini hatırlatarak karşılık verdi.

Şike yaptığı belirlenen futbolcuların, bir daha asla sahaya ayak basmaması gerektiğini savunan Platini, "Irkçı düşünceler taşıyan taraftarları tamamen kontrol altına almamız mümkün değil. Ancak şike yapan oyuncuları aramızdan temizleyebiliriz. Futbola ihanet eden bu oyuncuları ve yöneticileri aramızda barındırmamalıyız. Bu oyuncuların bir daha futbol oynamalarına asla izin verilmemeli. Umarım İtalya da maç sonuçlarını değiştirmeye çalışan futbolcuları ömür boyu sahalardan men eder. Bununla birlikte sorunun temeline de inmemiz gerekiyor. Adı şikeye karışan oyuncuların büyük çoğunluğu küçük takımlarda oynuyor. Uzun süredir paraları ödenmeyen bu oyuncular, şike yapmaya daha yatkın oluyor" ifadelerini kullandı.