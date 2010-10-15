-PLATİNİ, MİLLİ MAÇLARA DA 5 HAKEM ÖNERDİ FLORANSA (A.A) - 15.10.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, 2012 Avrupa Şampiyonası'nda saha içinde 5 hakemin görev yapması gerektiğini belirtti. 2012 Avrupa Şampiyonası'nı Ukrayna ile birlikte düzenlemeye hazırlanan Polonya'yı ziyaret ederek, hazırlıkları yerinde teftiş eden UEFA'nın Fransız başkanı Michel Platini, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) alt organlarından olan Uluslararası Kurul'un (IFAB) Avrupa Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saha içinde 5 hakemin görev yapma uygulamasına izin verdiğini hatırlattı. Platini, ''Bu uygulamanın milli takım maçlarında da uygulanmasına yönelik Uluslararası Kurul'dan çıkmış bir karar yok. Ancak, 5 hakem uygulamasının Polonya ve Ukrayna evsahipliğinde yapılacak Euro 2012'de uygulanması için bu konuyu kurula danışacağım. Saha içinde 5 hakemin görev yapması durumunda ek hakemler, topun kale çizgisini geçip geçmediğine bakacaklar'' dedi. Platini'nin danışmayı düşündüğü FIFA alt organlarından Uluslararası Kurul, dünya futbolunun kurallarını belirleyen kurum olarak öne çıkıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon uygulanmaya başlanan 5 hakem kuralı, bu sezondan itibaren 2012 yılına kadar Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarında da denenecek.