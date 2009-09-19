Platini: Kazandıkları kadar harcayacaklar

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, savurganlık yapan kulüplere karşı tavır aldı.



Macaristan'ın 'stopli.hu' internet sitesinde çıkan haberde, Platini'nin, bu sezon transfer döneminde on milyonlarca Euro'nun havada uçuşmasından çok mutsuz olduğu yazıldı.



Transfere bu yıl yapılan harcamaların, ödenen ücretlerin hiç de gerçekçi olmadığını, buna bir son verilmesi için UEFA olarak yaptırım uygulayacaklarını söyleyen Platini, İngiltere'nin Manchester City ve İspanya'nın Real Madrid takımlarının transferdeki harcamalarını doğru bulmadığını belirtti.



Transferdeki kaosu önlemek için tedbir alınacağını ifade eden Platini, kulüpler 2012 yılından itibaren sadece kazandıkları kadar para harcayacaklarını bildirdi.Başkan Platini, UEFA'nın bu kararı ile kulüpleri öldürmek değil, ayakta kalmaları için yardımcı olmak istediğini kaydetti.



Platini, Real Madrid'in, Cristiano Ronaldo'nun bonservisine verdiği 93 milyon Euro'nun çılgınlık olduğunu, bu gibi transferlerin önüne geçeceklerini de sözlerine ekledi.

