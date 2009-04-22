Platini İstanbul'da



UEFA Başkanı Michel Platini, Futbol Federasyonu'nun (TFF) davetlisi olarak İstanbul'a geldi.

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Platini'yi, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'ndan UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, Futbol Federasyonu'nun milli takımlardan sorumlu üyesi Levent Kızıl karşıladı.



Platini, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yılın UEFA Kupası şampiyonu olan Rusya'nın Zenit Kulübü'nden kupayı alıp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, sergilenmesi için vereceklerini söyledi.



Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki hazırlıkları yerinde göreceğini de ifade eden Platini, ''Fenerbahçe stadında kupayı vermek çok güzel. Finalin İstanbul'da olması çok önemli'' diye konuştu.



Soru yanıtlamayan Platini, basın toplantısı düzenleyeceğini ve orada daha ayrıntılı konuşacağını kaydetti.