Platini: Herkes, her şeyi öğrenecek

T24 - UEFA Başkanı Michael Platini ''Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne neden alınmadığını siz gerçekten bilmiyor musunuz? Soruşturma devam ediyor. Bittiğinde herkes, her şeyi tüm ayrıntılarıyla öğrenecek'' dedi.









Şike soruşturması sürerken UEFA Başkanı Michael Platini'den Fenerbahçe'yle ilgili çarpıcı açıklama geldi.



Türkiye Futbol Federasyonu heyeti üyeleriyle biraraya gelen UEFA Başkanı Michael Platini, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden men edilmesiyle ilgili olarak yöneltilen soruya, ''Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne neden alınmadığını siz gerçekten bilmiyor musunuz? Soruşturma devam ediyor. Bittiğinde herkes, her şeyi tüm ayrıntılarıyla öğrenecek'' yanıtını verdi.



Platini, geçtiğimiz günlerde ‘Türkiye'ye gelsem beni asarlar’ açıklamasını yapmıştı.



Bu arada akşam 21.30’da oynanacak olan Avusturya - Türkiye maçı öncesinde Avusturya Futbol Federasyonu Türk heyeti şerefine bir öğle yemeği verdi.



Yemeğe UEFA Başkanı Michael Platini de katılırken, Viyana'daki buluşmada, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile UEFA İcra Kurulu üyesi Şenez Erzik de yer aldı.



