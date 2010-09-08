-PLATINI HASTANEDE JOHANNESBURG (A.A) - 09.07.2010 - Güney Afrika'da FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük ve final maçlarını seyretmeye hazırlanan Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinin (UEFA) başkanı Fransız Michel Platini, Johannesburg kentindeki restoranda bayılarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk tetkikler, Platini'nin kalp krizi geçirdiğine ilişkin tahmini geçersiz kıldı. Dünya Kupası düzenleme kurulunun da üyesi olan Platini'nin özel danışmanı William Gaillard, ''Sayın Platini, Güney Afrika kış ikliminde son dört günde grip oldu. Hafif ateşi de vardı'' dedi. Fransız milli takımı ''Horozlar''ın eski takım kaptanı Platini, ülkesini 1982 ve 1986 dünya kupalarının yarı finallerine taşıyan en önemli oyunculardandı.