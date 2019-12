Platini: Futbolu koruyoruz

UEFA Başkanı Michel Platini, bu yılki UEFA Kupası finali için, futbolun günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği İstanbul'dan daha heyecan verici ve enerjik bir ortam düşünemediğini söyledi.



Platini, Almanya'nın Werder Bremen takımı ile Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları arasında yarın Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak UEFA Kupası finali için hazırlanan "İstanbul 2009" kitapçığında yer alan yazısında, "Bu yılki UEFA finali için, futbolun günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiği İstanbul'dan daha heyecan verici ve enerjik bir ortam düşünemiyorum. Shakhtar Donetsk ve Werder Bremen takımlarının da ortam kadar büyüleyici bir maç çıkaracaklarına eminim. Her iki takım da ilk UEFA Kupası finaline çıkıyor, her ikisi de etkileyici bir hücum futbolu oynuyor ve her ikisi de bu meşhur kupayı evine götürmek isteyecek" ifadelerini kullandı.



İstanbul'un olağanüstü bir şehir olduğunu kaydeden Platini, "Umarım maç kadar İstanbul'un da keyfini çıkarma imkanınız olur. Bu seneki etkinliğin, turnuvanın bu kadar insan için neden özel olduğunu hatırlatmasını ve geçen yıllardaki klasik UEFA Kupası finallerine rakip olabilecek hatıralar bırakmasını umuyorum" dedi.



Platini, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenecek olan UEFA Kupası için, bu senenin tarihi bir yıl olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:



"UEFA, 48 takımlı bir grup aşaması ile yeni bir formata kavuşacak olan turnuvanın benzersiz karakterinin daha güçleneceğine inanmaktadır. Avrupa kulüpler futbolunun ikinci bir turnuvaya ihtiyacı vardır. Kulüpler, oyuncular, antrenörler ve taraftarlar bu görüşü sürekli tekrarlamaktadır. Avrupa Ligi, bütün çeşitliliği ile Avrupa futbolunu yansıtacak ve önümüzdeki yıllara mükemmel futbol ve unutulmaz hatıralar bırakacaktır."



Futbol tarihinin en büyük oyuncularından bazılarının bu turnuvaya şeref verdiğini belirten UEFA Başkanı, "Yarının efsaneleri de aynı şansa sahip olacaktır. Bu finalde her iki takımın da böyle unutulmaz bir maça yakışır şekilde oynamaya istekli olacağından eminim. Bu sezonun UEFA Kupası, UEFA'nın hakemler ve rakiplere karşı adil oyun ve adil muameleyi teşvik eden 'Saygı kampanyası' kapsamında oynanacak ilk maç olacaktır. Saha içinde ve dışında elde edilen gelişmeleri görmek oldukça cesaret vericidir" diyerek sözlerini tamamladı.