-PLATİNİ FRANSIZ FUTBOLCULARA SERT ÇIKTI PARİS (A.A) - 08.12.2010 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini, ''Dünya Kupası fiyaskosundan sorumlu Fransız futbolcular ömür boyu men cezası almalıydı'' ifadesini kullandı. UEFA Başkanı Platini, So Foot dergisine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda A Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamlayan Fransa Milli Takımı'nda, Teknik Direktör Raymond Domenech ile futbolcular arasında yaşanan kriz ve futbolculara verilen cezaları değerlendirdi. Futbolcuların aldığı cezaları az bulduğunu ifade eden Fransız başkan, ''Dünya Kupası fiyaskosundan sorumlu futbolcular, sahalardan ömür boyu men edilmeliydi'' yorumunu yaptı. -FRANSA TAKIMI'NDAKİ KRİZ- Eleme maçlarında Thierry Henry'nin eliyle düzelterek verdiği gol pası sayesinde kupaya katıldığı için bazı kesimlerin tepkisini çeken Fransa, A Grubu'nu sadece 1 puanla son sırada tamamlamıştı. Teknik direktör Raymond Domenech ile bazı oyuncular arasında kriz çıkmıştı. Nicola Anelka, Domenech'e ağır küfürler ettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakılmış, bunu protesto eden oyuncular antrenmana çıkmamıştı. Fransa'nın elenmesinden sonra krize Fransız siyasetçiler de karışmış, FIFA da Fransız siyasetçileri ''Futbol Federasyonunun işine karışmamaları'' konusunda uyarmıştı. Anelka'ya 18, eski takım kaptanı Patrice Evra'ya 5, Franck Ribery'e 3, Jeremy Toulalan'a ise 1 maç ceza verilmişti.