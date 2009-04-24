Platini: Fantastik bir final olacak



UEFA Kupası, 20 Mayıs'taki final için İstanbul'a getirildi. UEFA Başkanı Michel Platini, törende yaptığı konuşmada, "Finalin çok harika geçeceğine ve ses getireceğine eminim'' dedi.





UEFA Kupası'nın 20 Mayıs'ta İstanbul Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak final maçı öncesi kupa devir teslim töreni yapıldı.



Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirilen töreni, Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu ile birlikte UEFA Başkanı Michel Platini, UEFA Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz yılın UEFA Kupası şampiyonu Rusya'nın Zenit kulübü yetkilileri, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve UEFA yetkililerinin katılımıyla yapıldı.



Törenin yapıldığı salona Zenitli futbolcu Anatoliy Tymoschuk ile kupayı futbolcu olarak kaldıran ve şimdi takım menajerliği görevini üstlenen Vladislav Radimov'un ellerinde getirilen UEFA Kupası, UEFA Başkanı Michel Platini'ye teslim edildi.



Platini, Zenit takımından teslim aldığı kupayı, geleneklere uygun olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a verdi. Topbaş tarafından teslim alınan kupa, 19 Mayıs'a dek şehrin çeşitli yerlerinde vatandaşların görebilmeleri için sergilenecek.



PLATİNİ: BÜYÜK BİR FİNAL MAÇI OLACAK



Teslim töreninde konuşan UEFA Başkanı Michel Platini, İstanbul'da büyük bir final maçı olacağını söyledi.



Futbol tutkusu olan bir ülkede finalin oynanacağını kaydeden Platini, ''Görüyoruz ki ilgi çok fazla. Fantastik bir final olacağına eminim. Büyük bir final maçı olacak. Çok harika geçeceğine ve ses getireceğine eminim'' dedi.



UEFA Kupası'nın gelecek yıldan itibaren formatı değiştirilerek UEFA Avrupa Ligi adını alacak olmasına da değinen Platini, futbolculuk kariyerinde kazanamadığı tek kupanın bu olduğunu ifade ederek, esprili bir şekilde üzüntüsünü dile getirirken, ''Yapılan değişiklikler, bu köklü turnuvayı daha da iyileştirecek. Yeni format, organizasyonun başarısına başarı katacak'' diye konuştu.



Törende, Zenit takımı kaptanı Anatoliy Tymoschuk ile kupayı futbolcu olarak kazanan takım menajeri Vladislav Radimov'un da geçen yıl yaşanan şampiyonlukla ilgili görüşleri alındı.



Törenin son bölümünde, bugüne kadar UEFA Kupası'nı kazanan kulüplerin gösterildiği bir sinevizyon sunulurken, 2000 yılında kupayı Türkiye'ye getiren Galatasaray'ın ekranda sunulduğu anda salondan alkışlar yükseldi.



ÖZGENER: EŞSİZ BİR EVSAHİPLİĞİ YAPILACAK



Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener ise İstanbul'un UEFA Kupası'na eşsiz bir evsahipliği yapacağını kaydetti.



Yaklaşık 3 yıldır çalışılan ve son 1 yıldır da yoğun bir mesai harcanan final organizasyonuna 27 gün kaldığını dile getiren Özgener, ''Zaman yaklaştıkça heyecanımız artıyor. Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul, artık futbol organizasyonlarının da başkenti olma yolunda ilerliyor. Eşsiz bir evsahipliği yapılacaktır'' şeklinde konuştu.



Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'ni düzenlemek için aday olduğunu da hatırlatan Mahmut Özgener, ''UEFA Kupası Finali, daha büyük organizasyonları Türkiye'ye getirme yolunda yeni bir referans olacaktır. Şansımızı sonuna kadar kovalayacağız'' dedi.



