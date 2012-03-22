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Spor

Platini: Başkanın hatasını kulüp çekmemeli ama sistem böyle işliyor

UEFA Başkanı Michel Platini, UEFA Kongresi'sinin yapıldığı İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı

22 Mart 2012 16:20

 

T24 - UEFA Başkanı Platini, "Kulüp başkanı usulsüzlük yaparsa kulübün tamamı cezalandırılmamalı. Ama ne yazık ki sistem bu şekilde işlemiyor" dedi.
 
UEFA Başkanı Michel Platini, UEFA Kongresi'sinin yapıldığı İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Platini şunları söyledi: "Kulüp başkanı usulsüzlük yaparsa kulübün tamamı cezalandırılmamalı. Ama ne yazık ki sistem bu şekilde işlemiyor. Yöneticilerin yaptıklarını kulüpler ödüyor, sistem böyle işliyor.

İki gün önce Başbakan'la görüştüğümde cezanın ayrılması, kulüplerin cezalandırılmaması konusunu bana da iletti."


2020 için oyum Türkiye'ye


2020'de Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası ve olimpiyat oyunlarına aday olduğunu hatırlatan Platini, "Hem olimpiyat, hem Avrupa Şampiyonası olmaz. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı istiyorsanız, Türkiye olimpiyat oyunları adaylığından çekilmeli. Ben Türkiye için oy vereceğim. 2020 için Türkiye'nin adaylık dosyası çok güçlü" dedi.

UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino da şikeyle ilgili bir soruya "Şike konusunda politikamız ve tolerans kriterimiz çok açık. Bu konuda taviz verebilmemiz mümkün değil. Şikenin amaca ulaşması ya da ulaşmaması bizim için bir şey ifade etmiyor. En ufak şüphe bile ceza getirecektir" şeklinde yanıt verdi.

 

Infantino: İddialara göre şike yapılmış


UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino da şikeyle ilgili bir soruya "Şike konusunda politikamız ve tolerans kriterimiz çok açık. Bu konuda taviz verebilmemiz mümkün değil. Şikenin amaca ulaşması ya da ulaşmaması bizim için bir şey ifade etmiyor. En ufak şüphe bile ceza getirecektir" şeklinde yanıt verdi. Infantino, "Hassas konular var. İddialara göre bazı maçlarda şike yapılmış" diye konuştu.

Genel Sekreter, TFF'nin kararının gecikmesi durumunda Türk futbolunun imajı açısından kötü olacacağını kaydetti.


Yargı kararını beklemeye gerek yok


Infantino, "En kısa sürede karar alınmasını istiyoruz. Cezai yargı ile disiplin soruşturması kararı paralel yürümek zorunda değil. Sporda disiplin kararı hemen çıkmalı. TFF kararını en geç önümüzdeki sezon için kuluplerin Avrupa kupalarına katılım kayıtlarını yaptırma tarihine kadar vermeli"dedi.

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