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Çevre

Plastik torbalar İtalya'da yasaklandı

İtalya, doğada yok olmayan plastik torbaları yasakladı.

27 Aralık 2010 02:00

T24 - İtalya, doğada yok olmayan plastik torbaları yasakladı. İtalyan Çevre Bakanı "Sürdürülebilir bir yaşamda sadece hayatımızda küçük değişiklikler yapmamız yeterli. Bu küçük değişikliklerle gezegeni koruyabiliriz." dedi.

Bu açıklamanın nedeni ise İtalya'da 1 Ocak 2011'den itibaren doğada çözülemeyen, tek kullanımlık plastik torbaların yasaklanacak olması.

Bu yasağa doğal olarak plastik endüstrisi tepki gösterdi. Kuralların net olmadığını söylediler. Onların bu tepkisine bakanlığın cevabı ise "Bu yasa 2010 yılının Ocak ayında çıkacaktı. Ancak plastik endüstrisi bu konuda kendi planlamasını yapabilsin diye yasağı bir yıl erteledik. Bu yeterli değil mi?" yanıtını verdi.

Doğada çözünebilir nitelikteki plastik torbaların kullanım sırasında parçalanması da tartışmalardan biri... İtalya'da yapılan bir araştırmada ise tüketicilerin yüzde yetmişbeşinin doğada çözünen plastik torbaları tercih ettiği ortaya çıktı.

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