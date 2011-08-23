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Dünya

Plastik şişeden bedava ampul!

Filipinler'de içine sadece su ve çamaşır suyu konulan plastik şişelerden evlerin aydınlatması sağlanıyor...

23 Ağustos 2011 03:00

T24 - Filipinler'de içine sadece su ve çamaşır suyu konulan plastik şişelerden evlerin aydınlatması sağlanıyor.

Filipinler'in başkenti Manila'daki yaratıcı buluş, içine sadece su ve çamaşır suyu konulan plastik şişelerin evleri aydınlatmasını sağlıyor.  

Basitlik konusunda teknolojinin sınırlarını zorlayan buluş, tavanlara yerleştirilen plastik şişelerin içine su ve çamaşır suyu karışımı doldurulması ile ortaya çıktı. Bir girişimci tarafından insanlığın yararına sunulan buluş, güneş ışığının açılan delikten dikey olarak içeriye girmesinin yanında, bu ışığı 360 derece yansıtarak çoğaltıyor. 


SU VE ÇAMAŞIR SUYU KARIŞIMI 55W-60W'LIK IŞIK VERİYOR

Plastik şişeleri 55W ila 60W arasında ışık veren ampullere dönüştüren girişimci, buluşunun güneş enerjisini en ekonomik kullanan buluş olarak nitelendiriyor. Plastik şişeden elde edilen ampullerin ömrü ise yaklaşık 10 ay. 

Buluşu yoksul kitlelere kazandırmak isteyen Massachusetts Institute of Technology (MIT) öğrencileri de projeyi geliştirilmeye başladı bile. Yapılacak iyileştirmelerle söz konusu ampullerin 5 yıla kadar dayanmaları sağlanacak. 

Oldukça kuvvetli bir ışık sağlayan plastik şişeler, ekonomik olmalarının yanında Manila’nın yüzde 90’ını oluşturan yoksul kesimin yaşam standardını da doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. 


DÜNYA ÇAPINDA YAYILACAK 

Düşük gelirli ülkeler için devrim niteliğinde olan buluş yerel hükümetler ve özel yatırım ortakları tarafından geliştirilecek. İçi sadece bir litrelik su ve çamaşır suyu karışımı ile dolu plastik şişelerden sadece Manila’da 10 bin tane üretilmesi planlanıyor. 

Proje gönüllülerinden Rey del Mundo çalışmayı şöyle aktarıyor: 

"Bu proje ile üretemediğimiz halde çok fazla ihtiyaç duyduğumuz enerji büyük bir ölçüde karşılanmış olacak. İlerleyen günlerde alternatif enerji kaynaklarının çoğaltılacağını umuyoruz." 

Tüm dünyada gündüz elektrik için daha az para harcanması anlamına gelen proje ile yoksul ailelerin yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaları da kolaylaştırılmış olacak.  


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