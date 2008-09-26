Plan gecikti, merkez bankaları harekete geçti

ABD’de 700 milyar dolarlık kurtarma planı engellerle karşılaşırken, tüm dünyada merkez bankaları acil nakit ihtiyacını karşılamak üzere piyasalara hem kendi para birimlerinden hem de dolar olarak nakit vemeye başladılar.



ABD’deki Washington Mutual bankasının da battığı haberleri, likidite talebini artırdı.



Singapur’daki JP Morgan Chase Bank’ten Claudio Piron, “Şu anda piyasa donmuş durumda” dedi. “Öyle bir likidite yokluğu noktasındayız ki, fiyatlar artık işaret verme işlevlerini yerine getiremiyorlar. Bu başlı başına tedirgin edici bir neden.”



Singapur’daki bankacılar, Asya’da gecelik dolar fonlarının geniş bir bantta, yüzde 2.5-3.5 arasında devam ettiğini söylediler.



ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyelerinin, Hazine Bakanı Henry Paulson’un bankaların batık borçlarını satın alma planı karşısında tereddüte düşmelerinden sonra piyasalarda tedirginlik başgösterdi. Cumhuriyetçiler, bunun yerine mortgage sigortası için yeni bir fikir ortaya atınca, kurtarma operasyonu tamamen sallanıtıda kalmış oldu.



Aşırı sıkışan para piyasaları gelecek hafta üçüncü çeyrek bilançolarını kapatacak olan bankaların kısa vadede nakit biriktirmeleriyle daha da ağırlaştı.



İsviçre Merkez Bankası’nın bir haftalığına 9 milyar dolar kredi açmasının ardından Avrupa Merkez Bankası da yine bir hafta için 35 milyar dolar vereceğini açıkladı. İngiltere Merkez Bankası ise 30 milyar dolar kredi verecek.



Güney Kore merkez bankası, piyaslarının elindeki likiditeyi çekmemek için alındığı belirtilen bir kararla, Pazartesi günü yapacağı haftalık bono ihalesini iptal etti. Güney Kore maliye bakanlığı da dolar fonu darlığını rahatlatmak için Ekim ortasına kadar yerel piyasalara 10 milyar dolar vereceğini açıkladı.



Avustralya ve Japonya merkez bankaları da bugün yerel bankacılık sistemlerini sürekli nakitle besliyorlar. Vietnam, borçlanma faizlerini düşürebilmek için banka rezervlerrine verdiği faizi yükseltti.

