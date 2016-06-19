Plakçıya saldıran grupta yer alan 3 kişi gözaltında!

Cihangir'de dün akşam plakçı'da 'ramazanda içki içtikleri' gerekçesiyle Velvet Inderground adlı plakçıya saldıran grup içinde yer alan 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Olay Beyoğlu Firuzağa Mahallesi, Bostanbaşı Caddesi'nde bulunan Velvet Indieground Records adlı plakçıda dün saat 21.00 sıralarında meydana gelmiş, dünyaca ünlü 'Radiohead' grubunun internetten canlı yayınladığı konseri dinlemek için bir araya gelenler, bir anda içeri giren yaklaşık 20 kişilik bir grubun saldırısına uğramış saldırıda 1 kişi başından yaralanmıştı.

Saldırının ardından Firuzağa Meydanı'ndan toplanan yüzlerce kişiye polis biber gazı ve plastik mermilerle müdahale etmişti.