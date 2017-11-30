Plakayı çuvalla kapatıp, hırsızlık yaparken yakalandılar

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da polis ekipleri tarafından hırsızlık yapan biri kadın iki şüpheli kamyonetleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olay, Çorum\'un Küçük Sanayi Sitesi’nde bu sabaha karşı meydana geldi. Yapımı devam eden bir inşaat alanına plakasını çuvalla kapattıkları kamyonetle gelen ve yüzleri kapalı olan U.Ç. ve C.Ç., çok sayıda demiri araca yükledi. Hırsızları fark eden devriye görevi yapan polis ekipleri U.Ç., ve C.Ç.’yi demirleri yüklerken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini kaşkol ve aracın plakasını da çuval ile kapattıkları belirtildi. Hırsızlık amacıyla kullanılan araç, içindeki malzemelerle birlikte otoparka çekildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI