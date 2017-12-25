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Yaşam

Plaka numaraları tek merkezde toplanacak, özel plaka alınamayacak

Araç ruhsatlarının ilk tescil ve ikinci el araç alımları ile ilgili yeni dönem başlıyor

25 Aralık 2017 17:39

1 Ocak 2018'den itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanırken, özel plaka da alınamayacak.

Daha önce emniyet tarafından ilçelere harf gruplarına göre verilen plaka numaraları artık tek merkezde toplanacak. Sisteme göre, bu merkezden sıradaki plaka numarası otomatik olarak işleme girecek

 

Özel plaka yok

 

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre,  yeni uygulama ile birlikte örneğin, İstanbul’dan ikinci el araç alan vatandaş, aracı götüreceği memleketi Şanlıurfa’nın plakasını alacak. Bu yöntemle de özel plaka alınması tarihe karışacak. Marttan itibaren de araçları trafikten çekme, hurdaya ayırma ve kayıt kapatma gibi benzeri işlemler de tamamen noterlere devredilecek. Emniyetten kademeli alınacak tescil işlemleri Ağustos 2018’de tamamen noterlere devir edilecek.

İstihbarat, gizlilik veya güvenlik gerektiren hizmetlerde kullanılan araç tescillerinin işlemleri ise yine Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.

 

9 milyon 250 bin işlem yapıldı

 

Bu yıl Türkiye genelinde toplam 7 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşti. Aynı dönemde 850 bin aracın ilk tescil işlemleri de bayilikler tarafından gerçekleştirildi.

 

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