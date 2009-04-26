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Yaşam

Plajdaki bu adamlar nereye bakıyor?

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen ilk turistlerle birlikte ‘plaj tacizleri de başladı. İşte Bodrum'da güneşlenmenin bedeli!

26 Nisan 2009 03:00

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen ilk turistlerle birlikte ‘plaj tacizleri de başladı.

Bodrum’a gelen yılın ilk turistleri, kent merkezindeki Kumbahçe ile Paşatarlası plajlarında güneşlenmeye başladı. Paşatarlası Plajı’nda yalnız güneşlenen Danimarkalı bir turist ise tacize uğradı.

Kadın turistin hemen yakınında toplanan bir grup erkek, genç kadını bakışlarıyla taciz etmeye başladı. Gruptan bir kişi de telefonla görüşüyormuş gibi yapıp, kadının yanına yaklaştı ve bakışlarıyla tacizini dakikalarca sürdürdü. Erkeklerin tacizinden bunalan kadın turist de giyinip oteline dönmek zorunda kaldı. Daha sonra 5 yıldızlı Diamond Of Bodrum Otel’in güvenlik görevlilerince uyarılan grup plajı terk etti.

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