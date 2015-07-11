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Yaşam

Plajda çifte ölümde yeni bilgilere ulaşıldı

Melise Kolpar'ın cesedi çadırın içinde, Ziya Yağcı'nın cesedi de cankurtaran kulesinde asılı halde bulunmuştu

11 Temmuz 2015 11:12

Kocaeli'de iki gencin plajda ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

Melisa Kolpar ve Ziya Yağcı'nın kamp yaptığı bölgedeki esnaf ve vatandaşların ifadelerine başvuruldu. Güvenlik kayıtları incelendi.

Ntv’de yer alan habere göre, olayda kullanılan ipin, Ziya Yağcı tarafından bir marketten alındığı belirlendi.

Savcılık, çadırda bulunan "Can almak Allah'a mahsus, fakat olan oldu bir kere" yazılı notu da, kimin kaleminden çıktığını belirlemek için de kriminal incelemeye gönderdi. Adli Tıp raporunun eylül ayında tamamlanacağı açıklandı. Cebeci Plajı'nda kamp yapan iki arkadaştan Melise Kolpar'ın cesedi çadırın içinde, Ziya Yağcı'nın cesedi de cankurtaran kulesinde asılı halde bulunmuştu.

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