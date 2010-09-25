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Spor

PLAJ VOLEYBOLU KUPASI'NDA TÜRKİYE BİRİNCİ ALANYA (A.A)

25 Eylül 2010 22:13

-PLAJ VOLEYBOLU KUPASI'NDA TÜRKİYE BİRİNCİ ALANYA (A.A) - 25.09.2010 - Avrupa Kıtası Plaj Voleybolu Kupası'nda erkeklerde Türkiye birinci oldu. Avrupa Kıtası Plaj Voleybolu Kupası maçlarının ilk ayağı Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. Milli Egemenlik Plajı'nda gerçekleştirilen turnuvaya 4 ülkeden, 8 bayan ile 6 erkek takımı katıldı.  Finlandiya, Avusturya ve Slovakya takımlarının yer aldığı turnuvada Türkiye bayanlar ve erkeklerde 2'şer takımla mücadele ediyor.  Yapılan maçlar sonunda erkeklerde turnuvanın birincisi Türkiye, ikincisi Avusturya, üçüncüsü ise Slovakya oldu. Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi. 2012 Londra Olimpiyatları'na kadar farklı ülkelerde devam edecek kupa maçlarında başarılı sonuçlar elde eden takımların olimpiyatlarda Avrupa Kıtası'nı temsil edeceği bildirildi. Turnuva yarın bayanlarda yapılacak maçların ardından, madalya töreni ile sona erecek.

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