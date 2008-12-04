Placebo’ya aldanma kalıtsal olabilir

Placebo'nun (etkisiz ilaç) etkisiyle ilgili ilk kez kalıtsal bir farklılık belirlendi.



İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'nin Psikoloji Bölümü'nden Thomas Furmark ve ekibinin yaptığı araştırma, kalıtsal farklılıkların bazı hastalarda placebo'yu gerçek ilaç kadar tesirli hale getirebildiğini gösterdi.



Araştırmacılar, sosyal fobisi olan 25 kişinin beyin faaliyetini inceledi. Gönüllüler, mutluluk hormonu adı verilen serotonini harekete geçiren yeni bir ilacın denenmesi için klinik bir araştırmaya katıldı. Araştırmanın başında ve 8 haftalık tedavi sonunda endişe seviyesini değerlendirmek ve kıyaslamak amacıyla katılımcılardan bir topluluk karşısında sunum yapmaları istendi.



Hastalarda duyguların oluşturulma ve işlenmesine ilişkin en merkezi rolü üstlenen ve fobisi olan kişilerde daha etkin olan beynin badem şeklindeki "amigdala" bölümünün faaliyetini inceleyen bilim adamları, placebo verilen 25 hastadan 10'unun fobisinin ve amigdalanın faaliyetinin gerçek ilaç alanlar gibi azaldığını belirledi.



Araştırmacılar, genetik incelemeler sonunda, bu 10 kişiden 8'inin, beyinde serotonin üretimini denetleyen TPH2 geninin farklı bir şekline sahip olduğunu, bu kalıtsal özelliğin placebo alan diğer 15 hastada bulunmadığını belirttiler.



Araştırmaya çok az kişinin katılması nedeniyle bu sonuçların başka araştırmalarla doğrulanması gerektiğini belirten bilim adamları, yine de bu bulguların ilaç araştırmalarına ışık tutabileceği görüşünde.



Makale, Fransız Le Nouvel Observateur gazetesinin internet sitesinde yayımlandı.



(AA)

